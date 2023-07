Precipita dal tetto a Brescia e finisce infilzato da un palo | un operaio in prognosi riservata

(Di domenica 30 luglio 2023) Undi 45 anni stava riparando i danni causati dalla grandine su undi un’azienda calzaturiera diquando è cadutondo per circa 5 metri prima di finireda unin ferro di un macchinario. I soccorsi sono stati coordinati dall’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), che ha inviato i Vigili del fuoco in supporto di medici e paramedici del 118. Gli uomini del 115 hanno infatti dovuto tagliare il tondino di ferro per riuscire a liberare il 45enne, trasportato in condizioni gravissime presso l’azienda sanitaria degli Spedali Civili didove è stato sottoposto ad un complesso intervento chirurgico ed è ora ricoverato in. L’è ...

Un operaio di 45 anni stava riparando i danni causati dalla grandine su un tetto di un'azienda calzaturiera di Brescia quando è caduto precipitando per circa 5 metri prima di finire infilzato da un ......] Cronaca Genova In Primo Piano Genova, camion frigo sfonda guardrail enella strada ...] Navigazione articoli Sarzana, Torna la Mostra Nazionale dell'Antiquariato:12 al 20 agosto i ...Il transatlantico italianonell'oscurità, la musica si interrompe e la paura divampa nei ... In quell'istante perdono la vita 46 passeggeri , trafitti nelle loro celleterribile ferro ...

Tragedia a Pavia: si sporge per lavare i vetri, precipita dal secondo piano e muore IL GIORNO

Gli uomini del 115 hanno dovuto tagliare il tondino di ferro liberare il 45enne, trasportato in condizioni gravissime preso l'azienda sanitaria degli Spedali Civili di Brescia ...Un uomo di 45 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro a Carpenedolo. Liberato dai Vigili del Fuoco, è stato portato in ospedale a Brescia. ATS e Carabinieri indagano sulla dinamica ...