Prandelli | «La squadra da battere per lo scudetto resta il Napoli»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 30 luglio 2023) La Gazzetta dello Sport oggi intervista l’ex commissario tecnico dell’Italia ed ex allenatore della Fiorentina, Cesare. Conosce molto bene Dusan Vlahovic dai tempi della viola ed esclude che rinuncerebbe mai a Dusan per Lukaku, perché, dice: «tecnicamente Vlahovic è indiscutibile». Anche se nell’ultima stagione non è andato benissimo.ne parla: «Ha avuto un sacco di problemi fisici. Poi una punta come Dusan deve giocare per finalizzare… Vlahovic ha una caratteristica chiara: sa fare gol. E quindi ladeve servirlo meglio. Dusan sente la porta, ha un mancino fantastico, una profondità incredibile. E attacca l’area con i tempi giusti. Se hai uno così, lo devi servire per finalizzare l’azione. È un capitale e io lo valorizzerei». E poi, aggiunge, c’è un altro ragionamento da fare, ...