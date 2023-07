Mi aspetto tanto pure da Lazio e Roma, ma lada battere per lo scudetto resta il Napoli". Qualche tentazione araba è arrivata anche a"Sì, come a tutti. Ma non torno in panchina, ...Commenta per primo Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Cesaresi è espresso sulla situazione di Dusan Vlahovic , giocatore che ha curato personalmente ... E quindi ladeve servirlo ...Commenta per primo Nel corso della sua intervista a La Gazzetta dello Sport , Cesaresi è espresso anche sulla coppia di attacco bianconera Chiesa - Vlahovic : 'E' una coppia ... Se la...

Prandelli: «La squadra da battere per lo scudetto resta il Napoli ... IlNapolista

Dalle parole di Prandelli su Vlahovic e Chiesa alle dichiarazioni di Pepe sull'esclusione dalle coppe: tutte le notizie sulla Juve.L'ex commissario tecnico della Nazionale ha parlato alla Gazzetta dello Sport della prossima stagione parlando anche dei biancocelesti ...