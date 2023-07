(Di domenica 30 luglio 2023) Giornata d'esordio per Saranel "sport Prague Open" (WTA 250 - montepremi 259.303) sui campi in cemento dello SpartaTennis Club della capitale della Repubblica Ceca. La 36enne di ...

Giornata d'esordio per Saranel "Livesport Prague Open" (WTA 250 - montepremi 259.303) sui campi in cemento dello SpartaTennis Club della capitale della Repubblica Ceca. La 36enne di Massa Lombarda , n.112 WTA, ...Saraaffronterà Nao Hibino al primo turno del torneo WTA 250 di2023 , evento in programma dal 31 luglio al 6 agosto sul cemento ceco. La tennista azzurra torna in campo dopo la severa ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del WTA 250 di2023 per la giornata di lunedì 31 luglio. Piatto subito ricco in Repubblica Ceca, dove debutta ... In campo anche Sara, contro la ...

Praga: Errani debutta con Hibino (live alle 13 in tv) Tiscali

Giornata d’esordio per Sara Errani nel “Livesport Prague Open” (WTA 250 - montepremi 259.303) sui campi in cemento dello Sparta Praga Tennis ...Insieme al 500 di Washington, l'Atp 250 di Los Cabos sarà uno degli appuntamenti più interessanti della prossima stagione nel circuito maschile. In Messico l'attuale detentore del titolo Daniil ...