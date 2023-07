Porto Cesareo-Torre Castiglione | morto 29enne | tre feriti Scontro auto-moto

(Di domenica 30 luglio 2023)un giovane di 29 anni, originario del Brindisino, nellosullatra un’e una. L’incidente è avvenuto intorno alle 13 sull’arteria stradale che conduce al mare. Ancora in fase di accertamento le cause dell’impatto tra i due mezzi. Nell’incidente stradale sono rimaste ferite anche altre 3 persone, portate in ambulanza all’ospedale di Copertino. Per i rilievi e stabilire l’esatta dinamica del sinistro sono intervenuti sul posto i carabinieri e gli agenti di polizia locale. (leccesette.it) L'articolo, tre

Forse non tutti sanno che esiste un'altra piccola località in Salento, per l'esattezza a, la cui denominazione ufficiale (scarsamente utilizzata a dire il vero) sarebbe Isola Grande ma ...- Sigilli a un'area di circa 250 metri quadri sono stati apposti nei giorni scorsi dopo un controllo effettuato dalla guardia costiera dell'ufficio locale marittimo di Torre Cesarea, ...... otto banchi per vendita e porta abiti, posizionati a ridosso del bagnasciuga e che occupavano 50 metri quadrati di area demaniale, sono stati scoperti nel litorale didurante una ...

Controlli interforze contro l'abusivismo commerciale, a Porto Cesareo sequestrata merce per un valore di 24mila euro Virgilio

Morto un giovane di 29 anni, originario del Brindisino, nello scontro sulla Porto Cesareo - Torre Castiglione tra un’auto e una moto. L’incidente è avvenuto intorno alle 13 sull’arteria stradale che c ...Incidente mortale sulla via per il mare. Morto un giovane di 29 anni, originario del Brindisino, nello scontro tra un’auto e una moto. L’incidente è avvenuto intorno alle ...