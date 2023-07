Pio e Amedeo prendono di mira Barbara D’Urso | “Tanto ci vediamo a settembre | ah no” | VIDEO

(Di domenica 30 luglio 2023) Pio ediOspiti del Festival del Cinema a Maratea, in Basilicata, Pio ehanno sparato a zero sulanciando una serie di frecciatine che non tutti sui social hanno gradito. “Quando ci hanno detto venite al Marateale, abbiamo visto grandissimi nomi Giancarlo Giannini, Carlo Verdone, poi abbiamo visto che stava anchee quindi abbiamo detto: ‘Vabbuò chiamano cani e porci allora andiamo pure noi'” ha esordito il duo comico. “Noi pensavamo di non meritarcelo, ma quando abbiamo vistoabbiamo detto andiamo., Rovazzi… Hanno chiamato ...

Gran finale ieri sera per "Marateale - Premio Internazionale Basilicata". Sul palco allestito all'interno del teatro sul mare dell'Hotel Santavenere, sono saliti l'attesissimo duo comicoche ha mandato in delirio il numeroso pubblico. Prima di ricevere il premio i due cominci e attori pugliesi hanno voluto che a premiarli fosse Lino Banfi, accolto da una vera e propria ...non risparmiano nessuno e questa volta nel loro mirino finisce Barbara ...L'ostilità trae la D'Urso Che fra i tre non corra buon sangue ora è noto a tutti ma come mai i rapporti tra i comici e la conduttrice sono così freddi A quanto pare per dare una ...

Pio e Amedeo ironizzano su Barbara D'Urso via da Mediaset: Ci vediamo a settembre… ah no Fanpage.it

Ospiti al Festival Marateale, Pio e Amedeo ironizzano su Barbara d'Urso ma le loro parole sollevano un polverone ...L’ex conduttrice Mediaset distrutta da Pio & Amedeo: “Con lei ci vediamo a set… ah no” Da un paio d’anni, ormai, ...