Pio e Amedeo Esultano Per la Cacciata di Barbara D’Urso!

(Di domenica 30 luglio 2023) Il duo comico Pio esaluta con frecciatine l’addio did’Urso dai palinsesti Mediaset. Una rivoluzione in arrivo per il pomeriggio di Canale 5. Ecco le ultime news sulla diatriba tra il duo comico e la ex conduttrice di Pomeriggio 5! E’ l’ora del tramonto per la regina del pomeriggio!” Pio enon trattenono la gioia per il calo del sipario sulla carriera televisiva did’Urso in Mediaset. L’inattesa caduta della stella partenopea dalle griglie Mediaset 2023/2024 risuona come musica per le orecchie del duo comico. Da settembre, il volto della D’Urso svanirà dal firmamento pomeridiano di Canale 5. Pier Silvio Berlusconi ha deciso di spazzare via l’ordine precedente, cancellando il nome didalla lista dei conduttori. “I due pugliesi si fanno beffe della presentatrice”, ...