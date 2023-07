Pio e Amedeo e la ‘frecciata’ a Barbara D’Urso | “Con lei ci vediamo a settembre… Ah no” Ecco cosa hanno detto i due comici

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 luglio 2023) Dal 25 al 29 luglio a Maratea va in scena il Marateale e il parterre ospiti è ricco di volti anche televisi: “Quando ci‘venite al Marateale’, abbiamo visto grandissimi nomi, Giancarlo Giannini, Carlo Verdone. Poi abbiamo visto che stava anche... vabbe’, chiamano cani e porci, andiamo pure noi”, le parole di Pio econ tanto di frecciatina alla conduttrice Mediaset.è ancora sotto contratto col Biscione fino a dicembre ma fuori da Pomeriggio 5. “Quando abbiamo vistopensavamo di non meritarcelo. Tanto con lei cia set… ah no“,continuato Pio e. Una battuta che sarà piaciuta alla conduttrice? Chissà, certo è che a settembre non ...