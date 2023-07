Pilato | il bronzo della svolta | nei 50 rana è ancora podio | ora il cambio di vita

Perde il record mondiale, ma guadagna un grande, Benedettanella finale dei 50 rana ai Mondiali di Fukuoka. La diciottenne tarantina è alla terza medaglia consecutiva in tre edizioni e dopo due argenti conquista ilin 30'04 ...Thomas Ceccon solo quinto in finale 50 dorso Ai Mondiali di nuoto 2023 di Fukuoka Benedettaconquista il terzo posto e la medaglia dinella finale dei 50 rana . La lituana Ruta Meylutyte, oro, migliora enormemente il record del mondo di specialità con 29"16. Argento alla ...Benedettaha vinto la medaglia dinei 50 rana ai Mondiali di nuoto in corso a Fukuoka, in Giappone. L'azzurra ha nuotato in 30"04 piazzandosi terza alle spalle della lituana Ruta Meilutyte , oro e ...

