Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin | perché non si sono mai sposati?

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 30 luglio 2023) Due personaggi amatissimi e famosi non simai: stiamo parlando del figlio die della bellissima. Dopo la morte del leader di Forza Italia, i riflettoripuntati sull’eredità, ma non passano inosservate le scelte dei suoi figli. Come quella di, che nonostante abbia una relazione da più di 20 anni ancora non si è sposato. Una delle coppie più belle di sempre, ma non simai– Grantennistoscana.it – Fonte: ANSAImpossibile non chiedersi come mai una coppia apparentemente così solida e felice non sia ancora convolata a nozze. Approfondendo sulla loro relazione, però, scopriamo alcuni segreti che forse spiegano la loro scelta. Da ...