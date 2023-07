Piattaforma logistica | Spera sprona De Vizia | “Svegliamoci”

(Di domenica 30 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto. Il Sindaco di Grottaminarda Marcantonio, interviene sulle recenti dichiarazioni del Presidente di Confindustria Avellino Emilio Dee chiede un’assemblea pubblica sul tema. «Ho provato grande preoccupazione e rabbia leggendo le affermazioni del Presidente De, soprattutto pensando al giorno dell’ultimo incontro a Roma, l’incontro dellanza, della riparazione, dopo le continue ambigue dichiarazioni dei rappresentanti del Governo. Al termine dell’incontro deluso come me e il Sindaco Franza, in un primo momento Defece le solite dichiarazioni di fuoco, poi mi telefonò per dissociarsi dalle dichiarazioni nostre, peraltro “ancora una volta tiepide”. Avevamo messo in piedi un gruppo di lavoro ...

E creare unache, sviluppata, potrebbe essere un utile strumento di supporto in caso di ... 'Abbiamo cercato dei partner nazionali per lae il trasporto - va avanti Elisabetta - e ...Altre opzioni includono sfruttare ladi Amazon FBA, semplificando le spedizioni e lo ... Con il self - publishing, puoi scrivere e pubblicare i tuoi libri direttamente sullaKindle ...... riconoscendo l'opportunità di utilizzare l'Expo comeinclusiva per trovare soluzioni ...di forza per dimostrare ai paesi indecisi che il governo italiano è in grado di gestire una...

Piattaforma logistica, Spera sporna De Vizia: "Svegliamoci" anteprima24.it

I rumors che arrivano dal Mimit vanno tutti nella stessa direzione: l'accordo di programma tra il Mimit e le acciaierie ternane sarebbe andato a buon fine: la firma ci sarebbe ...L'Azienda martinsicurese ha voluto celebrare con dipendenti, clienti e collaboratori questo importante traguardo ...