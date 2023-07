(Di domenica 30 luglio 2023) Ha avuto inizio l’esodo degli italiani pronti alle. Ovviamente le ferie per molti hanno già avuto inizio a luglio, così come per alcuni sarà settembre il mese delle partenze. Guardando alle cifre statisticamente rilevanti, però, agosto continua a essere il mese vacanziero per eccellenza. Il weekend lungo tra venerdì 28 e domenica 30 luglio ha segnato il primo passo. Ci si attendonoparticolarmente, ma alcune più problematiche di altre. Proviamo quindi a capire quale sarà la situazione e in che modogiganteschi ingorghi, fin da ora prevedibili. Allarme Anas: bollino rosso I vacanzieri italiani hanno dato il via ai grandi spostamenti, che ogni anno si ripetono, scatenando un vero e proprio allarme viabilità. L’Anas è intervenuta per tentare di facilitare le condizioni, riducendo in ...

in Italia finite in tragedia. Una turista della Repubblica Ceca è caduta dal balcone di un ... Le sue condizioni sono critiche, è ancora indi vita per i traumi riportati nella caduta. ...Ma ilnon è passato. Su Rai Movie dalle 21.10 Il ladro di giorni. Salvo aveva cinque anni ... Dopo la fine della sua relazione con Franco Mari, la giovane torna al rione per ledi ...... ad avvisare i tutori delle due giovanissime, che si trovano a Rimini per leinsieme a un ... ma che riguarda anche i più grandi, con tutti i connessi rischi legati alla guida e al...

Pericolo vacanze: le strade più trafficate da evitare QuiFinanza

È al ’Bufalini’ in pericolo di vita la 48enne ceca in vacanza a Rivazzurra. La donna ha fatto un volo di 7 metri. L’ipotesi di un banale incidente.Precipita dall’hotel: si affaccia al balcone, perde l’equilibrio e cade. Grave una turista. È al “Bufalini” in pericolo di vita la 48enne ceca in vacanza ...