Perché fu rapito Aldo Moro | la lettera del Papa

(Di domenica 30 luglio 2023) Il 16 marzo 1978 è una data incisa a fuoco sulla pelle della Repubblica Italiana, che ha lasciato cicatrici anche ben più profonde. Quella mattina, intorno alle 9, un nucleo armato delle Brigate Rosse rapì, allora presidente della Democrazia Cristiana, e uccisero i cinque uomini della sua scorta in via Fani, all’angolo con via Stresa. L’esponente della DC era partito dalla sua casa in via del Forte Trionfale 79 per recarsi alla Camera per votare la fiducia al quarto governo Andreotti. Il corpo difu ritrovato 55 giorni dopo, il 9 maggio, nel bagagliaio di una Renault 4 rossa, in un altro giorno buio della nostra storia. Nel mezzo di questo periodo terribile, circa un mese dopo il sequestro,Paolo VI scrisse una celebreairi, implorando di liberare il ...