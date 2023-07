Paul Wight | “AEW e WWE non sono paragonabili”

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 30 luglio 2023) La AEW è, molto probabilmente, ad oggi, la seconda più grande federazione di wrestling al mondo. Visti i numeri raggiunti, sembra impossibile non accennare ad un paragone con la WWE. A tal proposito, commentatore per la AEW ed ex superstar WWE, ha espresso una sua personale visione sull’argomento parlando a TalkSPORT, nel Regno Unito. Ecco alcuni punti del suo intervento: “Siamo una compagnia relativamente nuova, in giro da pochi anni, ma abbiamo avuto molto sostegno, una grande crescita ed una grande leadership da parte di Tony Khan. Per due anni ho potuto osservare da vicino cosa stanno costruendo pian piano, come stanno cercando di far crescere i nuovi talenti e la grande crescita che stanno vivendo È un momento incredibile per i fan del wrestling.molto sospreso. È un grande traguardo, per una società ...