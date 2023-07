Patuelli “Inflazione in discesa | la Bce stoppi l' aumento dei tassi”

(Di domenica 30 luglio 2023) MILANO (ITALPRESS) – “L'andamento del Pil è in rallentamento da tempo. Una frenata dopo la spinta arrivata con la fine della pandemia e la riduzione degli incentivi fiscali legati all'edilizia. Va detto che anche l'è in, così come i prezzi del gas. Non c'è dubbio però che la Bce con la sua politica rischia di rallentare l'economia, rendendo il credito più scarso e caro. Una scelta non certo favorevole al mondo produttivo e alle stesse banche che si trovano di fronte due problemi: la crescita deie la stretta sulla liquidità”. Lo dice Antonio, presidente dell'Abi, dalle colonne del quotisiano romano Il Messaggero in edicola oggi. “I rialzi della Bce per contrastare l'sono stati rapidi e ripetuti nel tempo, come mai accaduto prima con l'euro. Confido che ...

«La soluzione per combattere l'inflazione non è aumentare il costo del denaro. Se si continua così si rischia di bloccare l'economia». Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, ieri a Pal ...