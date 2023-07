Patrick Zaki | Grazie a Bologna | domani riprende la lotta

Festa per la liberazione diin piazza Maggiore. La serata, promossa dal Comune e dall'Università di Bologna, si concluderà con la consegna della cittadinanza onoraria. In apertura, insieme al sindaco ...commentaha ringraziato Bologna 'che ha permesso la mia liberazione. Questa è una città della libertà e dei diritti umani. Sono felice di essere qui di persona, finalmente, dopo anni di chiamate ...Così, l'attivista egiziano laureato all'Università di Bologna prima di salire sul palco di Piazza Maggiore, alla festa per il suo ritorno. "Questa città è sempre a fianco di persone che ...

Patrick Zaki, festa in piazza a Bologna: «Oggi dico grazie, da domani riprendo a lottare» ilmessaggero.it

