Patrick Zaki è cittadino onorario di Bologna | ' Ringrazio la città che ha permesso la mia liberazione'

Per tre anni, sempre lì, sulla facciata esterna di Palazzo D'Accursio, la sede del comune in Piazza Maggiore. Sullo sfondo giallo, la scritta " Libertà per". Oggi, 30 luglio, quello striscione , che era diventato un po' una bandiera per l'intera città e non solo, è stato finalmente rimosso. L'ha tirato giù con una cordicella proprio lui, ...La piazza che per tre anni e mezzo ha chiesto 'libertà e giustizia' per lui ha celebrato, cittadino onorario di Bologna da oggi. Lo striscione che ne chiedeva la liberazione è stato rimosso dall'attivista, insieme alla fidanzata, il sindaco Matteo Lepore, il rettore Giovanni ...È iniziata alle 20:00 la festa per il ritorno diin Italia organizzata a Bologna. La serata è stata inaugurata con la rimozione dalla facciata del municipio dello striscione giallo che chiedeva la libertà perda parte dello stesso ...

Patrick Zaki: "Grazie a Bologna, domani riprende la lotta" TGCOM

A Bologna si sta svolgendo la festa in piazza in onore di Patrick Zaki. In questa occasione verrà conferita la cittadinanza onoraria.La festa per il conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, il ricercatore egiziano incarcerato nel 2020 in patria per aver diffuso post contro il regime di al-Sisi, comincia con la rimoz ...