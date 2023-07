Passeggero molesta mamma e figlia 16enne durante un volo “Gli hanno servito 10 bicchieri di vodka | anche dopo averlo sentito vomitare” | denunciata la compagnia aerea

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 luglio 2023) Le hateunda New York ad Atene per quasi tutte le nove ore di viaggio.citato in giudizio ilmala Delta Airlines per 2 milioni di dollari. Il motivo? Nessuno ha fatto nulla per fermare i comportamenti dell’uomo. I fatti risalgono al luglio 2022, ora il caso arriva in tribunale. Ne dà notizia il Daily Mail. Nella denuncia si legge che il personale di bordo haall’uomo, già ubriaco all’imbarco, diecidicon ghiaccio e un bicchiere di vino. L’uomo avrebbe quindi cominciato a toccare la ragazza, avrebbe urlato e fatto gesti osceni ma a nulla sarebbesegnalarlo al personale ...