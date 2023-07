(Di domenica 30 luglio 2023) L'Autorithy deldi(Acp) ha avviato oggi una misura restrittiva per ilgiornaliero dinella via interoceanica dovuta ad una inattesa persistenza difrutto di scarse ...

Le unità che riceveranno il semaforo verde per il transito saranno quindi ogni giorno 10 per le grandi chiuse Neopanamax (inaugurate nel 2016) e 22 per le chiuse, in funzione dal 1914. AGI - Negli ultimi mesi, il traffico marittimo nel Canale di Panama ha risentito di una stagione secca insolitamente lunga. L'Autorità del Canale di Panama ha attuato misure di gestione delle acque e il numero di attraversamenti è stato limitato a 32 navi al giorno, con riduzioni del carico di merci che una nave può trasportare.

Panama: ridotto il transito di navi nel canale per la siccità Agenzia ANSA

