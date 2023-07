(Di domenica 30 luglio 2023)sulper lenella fase a gironi delladella 31ma edizione delleEstive, posticipata a causa della pandemia dal 2021 al, in corso a Chengdu: l’di Aleksandra Cotti regola ilper 18-6 nella prima giornata del girone unico a sei squadre. Leindirizzano la gara fin dal primo quarto, chiuso in vantaggio per 4-1, poi arrotondano lo score nel secondo periodo, con l’che arriva a metà gara sul 6-1. Devastante la terza frazione delle, che si portano sul 13-2, concedendo poi qualcosa in difesa nell’ultimo quarto fino al definitivo 18-6. Top scorer azzurra Cordovani con 5 ...

Tornano in acqua per divertirsi e condividere passione e amore per lo sport. Trionfa ad Ostia la squadradicivitavecchiese ai Campionati Italiani Master.PROGRAMMAMASCHILE E: DATE E ORARI IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV MONDIALI, COME VEDERLI IN TV: LA PROGRAMMAZIONE DETTAGLIATA TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER ...PROGRAMMAMASCHILE E: DATE E ORARI IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV MONDIALI, COME VEDERLI IN TV: LA PROGRAMMAZIONE DETTAGLIATA TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER ...

Pallanuoto femminile, Universiadi 2023: Italia-Giappone 18-6. Esordio sul velluto per le azzurre OA Sport

Cronaca dal mondo Roma - 29/07/2023 23:00 - Il Setterosa, la nazionale femminile italiana di pallanuoto, ha compiuto un'impresa epica raggiungendo il podio mondiale nel torneo di ...Due incontri istituzionali a distanza di qualche ora. Le atlete della Cosenza Pallanuoto femminile che, tra qualche mese rappresenteranno la Calabria in Serie A nel campionato nazionale, hanno ...