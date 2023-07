... l'aggressore identificato dalle immagini di un supermarket Misure precauzionali L'è ... la Protezione civile della città metropolitana, i vigili del fuoco, l'università di, i servizi ...Sul sito del Comune di, infatti, è stata pubblicata l'a firma del primo cittadino del capoluogo in cui è fatto divieto di mangiare carne, latticini e uova per i prossimi 15 giorni ...Lo prevede l'firmata dal sindaco di, Roberto Lagalla, che riguarda l'area di 4 km dove l'Arpa ha riscontrato la presenza di diossina prodotta dall'incendio nella discarica di ...

Palermo, ordinanza anti-diossina: niente carne, latticini e uova per 15 giorni TGCOM

Lo prevede una ordinanza del sindaco per un’area di circa 4 km dal sito della discarica incendiata. La decisione alla luce dei dati dell’Agenzia per l’ambiente che ha riscontrato presenza dei veleni ...Scatta l'allarme diossina nell'aria a Palermo, col sindaco Roberto Lagalla che ha emesso un'ordinanza che vieta il consumo di carne e uova per due settimane ...