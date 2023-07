Palermo | l’ordinanza anti diossina | «Lavare frutta e verdura | non consumare latte e uova locali»

(Di domenica 30 luglio 2023) Gli incendi alla discarica Bellolampo e i provvedimenti per tre quartieri del capoluogo e tre comuni : coinvolti 20 mila abitche abitano in aree di allevamenti e coltivazioni

... il sindaco di, Roberto Lagalla, ha firmatocon divieti e consigli per scongiurare contaminazioni. Il provvedimento riguarda un'area di circa 4 chilometri, dove si trovano i ...: 'Lavate frutta e verdura, non mangiate carne e uova' In merito alla raccolta dei ridiuti in città 'oltre agli itinerari normali serviti dai compattatori, sono state messe in campo 5 pale ...... il sindaco di, Roberto Lagalla, ha firmatocon divieti e consigli per scongiurare contaminazioni. Il provvedimento riguarda un'area di circa 4 chilometri, dove si trovano i ...