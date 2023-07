Pakistan | bomba esplode 40 morti oltre 100 feriti | video

(Di domenica 30 luglio 2023) Unaè esplosa in una manifestazione politica nel distretto di Bajaur, nel nord-ovest delalmeno 40e più di 100

Almeno 75 persone sono rimaste uccise e oltre 150 ferite a causa di un'esplosione avvenuta durante un comizio politico nella provincia pakistana del Khyber Pakhtunkhwa. Secondo le prime ricostruzioni, ...Attacco kamikaze all'interno di un tendone, oltre 150 i feritiIl ritorno del terrorismo jihadista Inc'è stato un ritorno del terrorismo jihadista da ... La7.it - Almeno settantacinque persone sono morte per l'esplosione di una, nella città di Khar ...

