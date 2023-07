Osimhen | mai un mal di pancia o un gesto polemico | a Napoli sta bene ed è felice Gazzetta

(Di domenica 30 luglio 2023) L’accordo tra Victore ilè vicino. In settimana a Castel di Sangro è atteso il suo agente, Roberto Calenda, per un nuovo incontro con il presidente De Laurentiis, probabilmente quello decisivo. Poi arriverà l’annuncio. Ladello Sport scrive dell’atteggiamento tenuto durante la trattativa da: mai un lamento o unche avrebbe potuto aprire al desiderio di cambiare aria. Alsta, ha detto no al corteggiamento delle big d’Europa, ha voluto restare nella squadra con cui ha vinto lo scudetto. “La faccia è sempre la stessa, sorridente negli allenamenti, agguerrita durante le partite”. “viene da una stagione straordinaria, con 31 gol in 39 presenze totali. Numeri impressionanti che ovviamente hanno fatto ...

Napoli, vicino il rinnovo di Osimhen: si lavora per gli ultimi dettagli Sky Sport

