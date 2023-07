Osimhen chiede il Var in allenamento per dimostrare di essere stato più veloce di un compagno Gazzetta

(Di domenica 30 luglio 2023) L’annuncio del rinnovo di Victorcon il Napoli dovrebbe arrivare durante il ritiro di Castel di Sangro. Il nigeriano firmerà un prolungamento fino al 2027 con un aumento dell’ingaggio per cui arriverà a guadagnare circa 7 milioni netti l’anno bonus compresi. Uno strappo alle linee guida societarie che, scrive ladello Sport, è “dovuto, doveroso, meritato“. Uno comenon fa vincere soltanto le partite, ma spinge oltre i limiti l’intera squadra. L’attaccante del Napoli vuole vincere sempre, anche in amichevole, anche in. La rosea racconta una curiosità: durante una seduta di, dopo un esercizio,ha chiesto il Var perche erapiùdi un ...

... a Castel di Sangro, 4 - 0, con una doppietta die una di Simeone . L'attaccante argentino ... Garcia cidi essere aggressivi, ha idee belle ed importanti che ci piacciono e che vogliamo ...Due gol, due gol Simeone. Il Cholito si conferma perfetta alternativa al nigeriano firmando le reti del definitivo 4 - 0 all' Hatayspor. Tante buone indicazioni per il Napoli dal test contro i turchi ...In attesa del rinnovo.ai tecnici del Napoli di usare il Var con i droni e alla fine ha ragione lui e prende in giro gli sconfitti foto ssc Napoli Mentre si avvicina il rinnovo dicol Napoli - con clausola ...

Osimhen chiede il Var in allenamento per dimostrare di essere stato ...

