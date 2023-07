Oroscopo Paolo Fox 31 luglio - 6 agosto 2023 e classifica | 5 stelle a Vergine e Capricorno

Leggi su ultimora.news

(Di domenica 30 luglio 2023) L'diFox racconta in anteprima che cosa aspettarsi dallenella settimana che va dal 31al 6. A livello astrale, Venere continuerà a transitare nel segno del Leone, mentre Marte e Mercurio saranno nella casa della. Proprio quest'ultimo segno sarà tra i più fortunati della settimana, in quanto ritroverà la serenità di un tempo. Itorneranno a progettare, mentre i nati del Pesci sentiranno la forte esigenza di cambiare vita. E non è tutto! Scopriamo le previsioni astrologiche della settimana al 6diFox, con amore, lavoro e fortuna espressa da 3 a 5settimanaleFox dal 31al ...