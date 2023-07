Oro e argento a Carrara per Lorenzo Brunier e Omar Bouamer

Atleti del Parco Alpi Apuane in gara fuori regione: Lorenzo Brunier e Omar Bouamer 1° e 2° assoluto sui 5000 metri, Antonino Lollo 7° assoluto su 6 km, Luca Linari e Cristina Montagnani al 'Trail La ...ATLETICA - Straordinaria prima giornata per i colori virtussini ai campionati italiani Assoluti.di Roberto Orlando nel lancio del giavellotto con metri 76,53.di Matteo Oliveri nel salto con l'asta con la misura di metri 5,30 e bronzo di Idea Pieroni nel salto in alto femminile con ...Unmondiale che per Santarelli si aggiunge a quello europeo dello scorso anno e alle altre medaglie conquistate in carriera, tra cui l'nella spada a squadre alle Olimpiadi di Rio de ...

Virtus Lucca, notte magica a Molfetta; oro, argento e bronzo NoiTV - La vostra televisione

Pesaro Athletic Field vince 5 medaglie ai Campionati regionali assoluti di atletica: 2 ori, 1 argento, 1 bronzo. Hannah Birnbaum vince il peso, Matteo Mariotti l'argento nel lungo. Claudia Milazzo sfi ...La montecosarese Alice Sorcionovo dopo i quattro ori e l’argento nel pattinaggio: "Risultati frutto di passione e sacrifici" ...