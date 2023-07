Ore 6 | incendio a Fiumicino | i Vigili del Fuoco domano le fiamme al supermercato Todis

(Di domenica 30 luglio 2023)– Risveglio con terrore stamattina a causa dell’scoppiato questa mattina presso il, situato in via Florinas. Alle ore 06:00, la sala operativa del comando di Roma ha inviato tre squadre deidel, supportate da un’autobotte e un’autoscala, per fronteggiare l’che aveva colpito il. L’intervento tempestivo anche delle squadre deideldi Cerveteri ha permesso di domare lee limitare i danni all’area esterna del magazzino. Durante le operazioni di spegnimento, per precauzione, il personale deidelha deciso di evacuare i residenti di due palazzine di quattro piani situate ...

secondo dopo quello nel centro rifiuti di Ciampino è divampato a Roma , questa volta nella zona di Fiumicino e precisamente all'interno del supermercato Todis di via Florina. Bruciano ancora i rifiuti nell'impianto di stoccaggio e smaltimento a Ciampino , nonostante domenica mattina siano già passate circa 24 dal momento in cui è divampato l' nella mattinata di sabato . Procedono senza sosta le operazioni di spegnimento dei Vigili del fuoco per domare le ultime fiamme tra il materiale.

Brucia un campo coltivato ad ulivo nelle campagne fra i territori di Licata e Campobello di Licata, nell'agrigentino. In particolare l'incendio ha preso di mi ...(LaPresse) Le forze russe hanno lanciato un attacco missilistico nella regione di Sumy, colpendo una scuola. Lo ha riferito ...