Ordine d’arrivo F1 | GP Belgio 2023 | Verstappen straripante | Leclerc agguanta il podio Sainz amaro

(Di domenica 30 luglio 2023) Oggi pomeriggio è andato in scena il GP del, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito di Spa. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto su una delle piste più iconiche del panorama internazionale, con l’ambizione di conquistare la prestigiosa vittoria nella classica europea di metà estate, per i piazzamenti sule per i posti che garantivano i punti fondamentale in ottica classifica generale. Maxha vinto il GP del. Il Campione del Mondo ha rimontato dalla sesta posizione sulla griglia di partenza, frutto di una penalizzazione per aver sostituito il cambio, ed è riuscito a confermare il proprio strapotere. L’olandese si è imposto con assoluta disinvoltura e ha allungato in testa alla classifica generale, ipotecando ormai la conquista del terzo titolo ...