Omicidio Cologno Monzese | l’ex fidanzato l’ha uccisa nel sonno L’ipotesi del furto delle chiavi di casa durante l’ultimo incontro tra i due

(Di domenica 30 luglio 2023) È stato trovato riverso a terra il corpo senza vita di Sofia Castelli, la studentessa 20ennedal suo ex, Zakaria Atqaoui. Il giovane 23enne, dopo aver confessato ai carabinieri didi aver colpito con diverse coltellate alla gola la sua ex fidanzata, è stato successivamente sottoposto a fermo e condotto in carcere. Il delitto è avvenuto nell’appartamento della giovane. Secondo quanto ricostruito finora dagli agenti, Atqaoui ha incontrato nel pomeriggio di venerdì la 20enne, con la scusa di chiederle un ultimodi chiarimento dopo la rottura tra i due avvenuta due settimane fa. All’era presente anche un’amica della 20enne. L’sarebbe durato ben poco e sarebbe sfociato in una lite, con la giovane 20enne che ...