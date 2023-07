Omicidio al Vulcano buono di Nola | arrestato l' assassino | la lite per un aiuto negato

... nata per uno pneumatico bucato, finita con l'di un uomo di 28 anni , Domenico Esposito. A poche ore di distanza dal delitto nel parcheggio di un centro commerciale, ilbuono, a ...È stato arrestato peraggravato dai futili motivi il 20enne addetto alla sorveglianza dei parcheggi del centro commercialeBuono di Nola che nel tardo pomeriggio di ieri ha ferito mortalmente un 28enne di ...Domenico morto per una ruota: l'alBuono Esposito sarebbe uscito dal centro per dirigersi verso la sua automobile. Alla vista dello pneumatico bucato avrebbe chiesto spiegazioni all'...

Omicidio nel parcheggio del Vulcano Buono: Domenico ucciso per una "ruota bucata" NapoliToday

NAPOLI Una lite tra più persone, nata per uno pneumatico bucato, finita con l’omicidio di un uomo di 28 anni, Domenico Esposito. A poche ore di distanza dal delitto nel parcheggio di un centro commerc ...La vittima avrebbe avuto un diverbio con il vigilante che si sarebbe rifiutato di aiutarlo a cambiare lo pneumatico bucato della sua auto. Arrestato n 20enne ...