Offerta rifiutata | Napoli di sasso | il colpo si allontana

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 30 luglio 2023) La trattativa si complica? Ilci sta provando, ma la chiusura dell’affare sembra più lontana La dirigenza delè al lavoro per consegnare nelle mani di Rudi Garcia la migliore rosa possibile, sotto tutti i punti di vista. I Campioni d’Italia dovranno difendere il tricolore dall’assalto delle milanesi in primis, ma anche della Juventus che senza coppe europee potrà concentrarsi “soltanto” sul campionato. Dopo aver trascorso la prima parte del ritiro estivo a Dimaro, De Laurentiis e i calciatori si trovano adesso a Castel di Sangro per completare la preparazione. L’amichevole contro i turchi dell’Hatayspor – vinta per 4-0 – ha dato le prime risposte al tecnico francese: il reparto offensivo è già settato su dei livelli molto alti. E’ in difesa che ildovrà necessariamente trovare nel minor tempo possibile delle ...