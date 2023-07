Nuovo lutto per Prodi | addio al fratello Vittorio | strazio senza fine

La sua scomparsa segna unin una famiglia numerosa, originaria di Reggio Emilia, legata al mondo cristiano e progressista.Unper Romano Prodi, che poco più di un mese fa ha perso la moglie Flavia Franzoni. Non 'è certo un periodo facile per l'ex premier che ha dovuto fare i conti nello spazio di poche ...È morto a 86 anni Vittorio Prodi, fratello dell'ex presidente del Consiglio Romano . Unper l'ex premier dopo la morte della moglie, Flavia Franzoni. Laureato in fisica, Vittorio Prodi è stato professore all'Università di Bologna . Presidente della Provincia di Bologna dal ...

Nuovo grave lutto per Romano Prodi Today.it

Fisico, aveva 86 anni ed era malato da tempo. Eletto nel 2004 all’Eurocamera con la lista Uniti nell’Ulivo, nel 2009 era stato confermato tra le file del Partito democratico.È stato anche presidente dell'Azione Cattolica di Bologna dal 1986 al 1992. Un nuovo grave lutto per l'ex presidente del Consiglio che solo lo scorso giugno aveva perso anche la moglie, Flavia ...