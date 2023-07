Nuovi orari Atb ad agosto | con più corse la sera per città alta

(Di domenica 30 luglio 2023)ATB ad, con leche da lunedì 31 luglio a venerdì 11e da lunedì 21e fino a venerdì 25viaggiano con la programmazione dell’o del sabato. Fanno eccezione la linea 1, 3 e le funicolari che seguono il regolareo feriale/festivo. Nella settimana di ferrda lunedì 14 a domenica 20, circoleranno cono festivo. Per l’intero mese divengono garantite le intensificazioni del serviziole per e dasulla linea 1, 3, la funicolare die la funicolare di San Vigilio. La linea T1 Bergamo-Albino nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì ...

... da solo, ha capito quando iniziare a mostrare " sempre sul display " due fusi: quello del nostro Paese d'origine e quello del Paese di destinazione. A Seul abbiamo provato ipieghevoli ......i capolavori della collezione della Diocesi nei mesi in cui sono in fase di realizzazione i...e programmazione Di seguito, glidi apertura di ciascun sito: Museo e Tesoro della ...Ritiro Empoli 2023/2024 Calendario Empoli 2023 - 2024: date edelle partite Dopo ... Quella di oggi sarà un'occasione per vedere all'opera iarrivati Gyasi, Piccoli e Ranocchia, che hanno ...

Nuovi orari dei commissariati fiorentini Più giorni di apertura e orari ... LA NAZIONE

Piazza di Parte Guelfa: giovedì 3 e venerdì 4 agosto è in programma un intervento con piattaforma aerea. Sarà interrotta la circolazione sulla direttrice via Pellicceria-piazza di Parte Guelfa-vicolo ...Il Comune di Arcola sta installando strumentazioni per aumentare la sicurezza sulle strade: velox fisso, segnalatore dei 50 km/h, attraversamenti pedonali illuminati e una nuova postazione per box vel ...