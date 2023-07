Nuoto Mondiali Fukuoka 2023 | Ceccon dopo i 50 dorso | “Sono contento | ho raggiunto gli obiettivi”

(Di domenica 30 luglio 2023) “Mi sento di dire che. Avevo deglie li ho raggiunti. Forse, in questi 50mi è mancato qualcosa nel finale. Credo che la cosa si spiega col fatto chepartito forte e quindi mi è mancata la mia solita progressione. C’è stato qualche errore, forse nella staffetta, ma complessivamentesoddisfatto. Come Italia dobbiamo lavorare. Cipiccoli dettagli tecnici e di squadra sui quali lavorare”. Queste le dichiarazioni di Thomas, ai microfoni di RaiSport, al termine della finale dei 50deidi. Si chiude con l’oro nei 50m farfalla, l’argento nei 100me nella 4×100m sl la rassegna iridata per il fuoriclasse ...

... il predestinato che sta diventando mito La Pilato salva il record e vola in finale aicon la Bottazzo. Cinquina Sjostrom, Ceccon ok Leggi i commenti: tutte le notizie Gazzetta dello ...Leggi ancheFukuoka 2023, gli italiani in gara: finali, chi torna in acquaFukuoka 2023, Italia quinta nella 4x200 stile libero Pallanuoto, Setterosa bronzo ai...Benedetta Pilato ha vinto la medaglia di bronzo nei 50 rana aidiin corso a Fukuoka, in Giappone. L'azzurra ha nuotato in 30"04 piazzandosi terza alle spalle della lituana Ruta Meilutyte , oro e record del mondo in 29"16, e alla statunitense Lilly ...

(Adnkronos) – Ai Mondiali di nuoto 2023 di Fukuoka Benedetta Pilato conquista il terzo posto e la medaglia di bronzo nella finale dei 50 rana. La lituana Ruta Meylutyte, oro, migliora enormemente il ...Perde il record mondiale, ma guadagna un grande bronzo, Benedetta Pilato nella finale dei 50 rana ai Mondiali di Fukuoka. La diciottenne tarantina è alla terza medaglia consecutiva in tre edizioni e ...