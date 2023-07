Nuoto | Mondiali 2023 | numeri e statistiche dell’Italia a Fukuoka Regresso evidente rispetto a Budapest

(Di domenica 30 luglio 2023) Iparlano chiaro. Spesso si usa questa espressione per voler dimostrare qualcosa che si ritiene inattaccabile e incontrovertibile. Le, infatti, certificano come e quanto la Nazionale italiana diguidata dal Direttore Tecnico, Cesare Butini, non sia riuscita a replicare la strepitosa prestazione della rassegna iridata dell’anno passato a(Ungheria).all’edizione della Duna Arena dell’anno passato, la compagine tricolore ha ottenuto 8 Finali in meno, ovvero 16alle 24, mentre i podi sono stati tre in meno (seia nove) e chiaramente pesa assai il numero degli ori (1 contro 5). CONFRONTO MEDAGLIERI-2022(1-4-1) ORO ...

Roma, 30 lug. Benedetta Pilato si conferma atleta di classe cristallina, si prende il bronzo nei 50 rana aidi Fukuoka, confermandosi sul podio iridato per il terzo mondiale consecutivo. Lo scettro resta a Ruta Meilutyte che vince con il record del mondo in 2916. La 26enne lituana cancella il 2930, ......modalità (non sono state conteggiate quindi neanche le gare di duetti femminili e squadre diartistico, che a Parigi non assegneranno medaglie per ciascun programma come in questi). ...ROMA - Benedetta Pilato ha conquistato il bronzo nei 50 rana femminili aididi Fukuoka. Nell'ultima giornata di gare in Giappone, la tarantina, 18enne, del Circolo Canottieri Aniene, è quindi riuscita a salire per la terza volta consecutiva sul podio iridato ...

I Mondiali di Fukuoka si chiudono con il bronzo di Benedetta Pilato nei 50 rana. Delude la 4x100 misti, campione del mondo in carica, eliminata in batteria ...PAGELLE MONDIALI NUOTO 2023 OGGI Domenica 30 luglio Si chiude un Mondiale in chiaroscuro per l'Italia. Sono arrivate sei medaglie e dal punto di vista numerico è uno dei migliori Mondiali di sempre, c ...