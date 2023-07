Nuoto | l’Italia e l’armonia smarrita Urge un chiarimento tra i big azzurri?

Leggi su oasport

(Di domenica 30 luglio 2023) Qualche parola di troppo, alcune mirate, altre un po’ meno, Chiacchiericcio, polemiche sottotraccia da un mese a questa parte, qualche occhiataccia. Roba da ridere se arrivano le medaglie ma se non arrivano e a volte non arrivano nemmeno le finali ecco che sorge il dubbio. Quello che era ritenuto da tutti il “gruppo perfetto” ha mostrato il suo lato peggiore nel momento difficile. Thomas Ceccon che, fin dal Sette Colli, chiede a gran voce ai compagni di staffetta di “fare il compito a casa”, Alessandro Miressi che risponde piccato, ieri lo steso Ceccon che dichiara in tv che voleva fare la frazione da fermo della 4×100 stile libero mista, qualcuno che arriccia il naso, qualcun altro che scuote la testa. Niente di così terrificante, sia chiaro ma qualcosa non ha funzionato nei meccanismi che, tra Budapest e Roma, passando per Riccione, sembravano essere oliatissimi. Quelli del gruppo e ...