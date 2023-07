Nuoto | il flop della 4×100 mista Ceccon | “Non ho dato il 100%” Martinenghi | “Problema di motivazione”

(Di domenica 30 luglio 2023) Non si è aperta assolutamente nel migliore dei modi l’ultima giornata di gare dei Mondiali 2023 dia Fukuoka (Giappone). La staffettamaschile, che aveva vinto l’anno passato l’oro nella rassegna iridata a Budapest e in quella continentale a Roma, non ha ottenuto la qualificazione per la Finale. Un risultato assolutamente imprevisto e frutto di una prestazione deludente del quartetto nostrano: Thomas(53?67), Nicolò(59?65), Piero Codia (51?81) e Manuel Frigo (48?41) non sono andati oltre il nono tempo complessivo di 3’33?54. Per essere parteFinale si sarebbe dovuto fare meglio del 3’33?27Gran Bretagna (ottava) e a precedere gli azzurri nella batteria. I più veloci sono gli statunitensi Hunter Armstrong (52?45), Josh Matheny (59?12), Thomas ...

All'indomani delnegli 800 stile libero, Gregorio Paltrinieri ha deciso di non partecipare agli 1.500 stile libero ai Mondiali didi Fukuoka. Non ci sono le condizioni fisiche per gareggiare e il campione ...Dopo ildella vigilia, Gregorio Paltrinieri ha deciso di rinunciare ai 1.500 metri: chiude così l'... ora, 'Greg' debba rinunciare a qualcosa Lo sport non aspetta nessuno, ilnon è un mondo a ......quinta notte mondiale di Fukuoka ma anche oggi non sarà giorno di raccolto per l'Italia dopo i... argento ex aequo nei 100 rana, oro al cinese Qin Leggi i commenti: tutte le notizie 27 ...

Nuoto, il flop della 4x100 mista. Ceccon: "Non ho dato il 100%". Martinenghi: "Problema di motivazione" OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI NUOTO 15.20: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buon pomeriggio. Appuntamento alle 3.30 di domani per l'ultima sessio ...Penultima giornata di gare a Fukuoka per il Mondiale 2023 e l'Italia si gioca le ultime carte da finale o da medaglia nella volata finale della rassegna iridata. E' il giorno di Benedetta Pilato, del ...