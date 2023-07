Nuoto | Ceccon resta a secco | è 5° nei 50 dorso ai Mondiali

(Di domenica 30 luglio 2023) Ci ha provato, Thomas, ma non è riuscito a regalarsi un’altra medaglia aidi2023 a Fukuoka. L’azzurro ha chiuso al quinto posto la prova dei 50, vinta nella Marine Messe Hall A dallo statunitense Hunter Armstrong che oggi ha incastrato la gara perfetta. Poco da rimproverarsi quest’oggi per l’azzurro, che ha corso praticamente sui livelli della semifinale: partenza buona, rimasto sempre vicino alla linea giusta ma mancando poi quel guizzo che lo avrebbe portato a potersi giocare una medaglia. Alla fine il suo tempo è di 24.58, a 18 centesimi dal suo record italiano e a 8 dal bronzo del cinese Jiayu Xu. Doppietta statunitense dunque, con Hunter Armstrong che fa tutto perfettamente per 50 metri andando a chiudere in 24.05, avanti di quasi due decimi avanti al connazionale Justin Ress, campione ...

Il crono, per esempio: Thomas, Nicolò Martinenghi, Piero Codia e Manuel Frigo non vanno oltre in ...L'Italia sta mettendo a punto la spedizione azzurra in un clima euforico visto i successi ai Mondiali di nuoto di Fukuoka ( Paltrinieri, Ceccon, Simona Quadarella) e i Mondiali di Scherma a Milano ( ...Ultimo giorno ai Mondiali di nuoto a Fukuoka. Occhi puntati su Thomas Ceccon nei 50 dorso e su Benedetta Pilato e Anita Bottazzo nei 50 rana. In vasca anche Sara Franceschi, in finale nei 400 misti. Nella notte italiana eliminate ...

