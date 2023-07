Nuoto | Ceccon lancia un messaggio | “Se ti alleni bene | i risultati arrivano A buon intenditor…”

(Di domenica 30 luglio 2023) Termina con un quinto posto nei 50 dorso il Mondiale 2023 didi Thomas. Nella piscina del Marine Messe Hall A di Fukuoka (Giappone), l’azzurro classe 2001 parte, ma poi cala un po’ nella seconda parte di gara e non riesce a conquistare un posto sul podio. Nonostante non sia arrivata la medaglia,è però comunque felice dopo la sua prova. “Mi sento di dire che sono contento – ha affermato il nativo di Thiene davanti ai microfoni di Rai Sport -. Sono venuto qua con degli obiettivi e li ho raggiunti, quindi”. Il nuotatore italiano ha poi aggiunto: “Il 50 dorso sapevo che era difficile, anche se, visti i tempi, il terzo posto era abbastanza abbordabile. Verso la fine forse sono calato un po’ purtroppo perché sono partito molto forte e fare così mi ha fregato. Alla fine ...

Cinquina Sjostrom,ok Leggi i commenti: tutte le notizie Gazzetta dello Sport 30 luglio 2023Thomassolo quinto in finale 50 dorso Ai Mondiali di2023 di Fukuoka Benedetta Pilato conquista il terzo posto e la medaglia di bronzo nella finale dei 50 rana . La lituana Ruta Meylutyte, oro, ...Il, certe volte: la sfiga nello sport e in tutto il resto ci vede sempre benissimo. ... Il crono, per esempio: Thomas, Nicolò Martinenghi, Piero Codia e Manuel Frigo non vanno oltre in ...

Nuoto, il flop della 4x100 mista. Ceccon: "Non ho dato il 100%". Martinenghi: "Problema di motivazione" OA Sport

La Pilato era campionessa uscente dei 100 rana che non ha disputato ai Mondiali. E’ la sesta medaglia per l’Italia, il primo bronzo dopo l’oro di Thomas Ceccon nei 50 farfalla e i 4 argenti. Dorso ...(Adnkronos) – Ai Mondiali di nuoto 2023 di Fukuoka Benedetta Pilato conquista il ... Niente medaglia, invece, per Thomas Ceccon nell’ultima finale, quella dei 50 dorso: quinto tempo per l’azzurro.