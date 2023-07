Nubifragio in Alto Adige | torrente in piena travolge il ponte – Video

Le immagini postate dall'Unione provinciale dei Corpi dei Vigili del Fuoco volontari Un violentosi è abbattuto nelle scorse ore sull'Adige provocando diversi danni e isolando parzialmente Sorafurcia . Nella zona di Valdaora, ora nel fango, un torrente ha travolto e trascinato ...Diversi i danni causati dal maltempo: zona Valdaora nel fango, ponti abbattuti da un torrente Violenti temporali con forti nubifragi si sono abbattuti nelle scorse ore su diverse zone dell'Adige . Nelle zone colpite, spiega su Twitter l'Unione provinciale dei Corpi dei Vigili del Fuoco volontari della regione, sono molti i danni causati dal maltempo mentre sono stati effettuati già ...Le immagini dei disastri delestremo a Milano Gallery 29 Immagini di Redazione Guarda la ...importanti - continua il docente - Nel momento in cui questa massa d'aria si muove verso l'lo ...

Alto Adige, nubifragio in Val Pusteria, l'acqua distrugge un ponte di ... Fanpage.it

Temporali violenti hanno colpito varie aree dell'Alto Adige durante la notte, provocando danni e nubifragi. Tuttavia, non ci sono stati feriti o dispersi, mentre sono in corso sopralluoghi nelle zone ...Al momento fortunatamente non si registrano danni a persone. Forti nubifragi a Valdaora, l'abitato di Sorafurcia è rimasto in parte isolato (foto: Vvff Alto Adige) ...