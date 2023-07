Nubifragio a Saronno | diversi alberi caduti in strada | FOTO GALLERY

Leggi su ilnotiziario

(Di domenica 30 luglio 2023) Il violentodi ieri sera ha provocato la caduta di numerosiin diverse zone di. Una pioggia accompagnata da vento ma non da grandine, come accaduto nell’evento disastroso di inizio settimana, che ha provocato danni enormi in molti comuni della zona, compresa la stessa. Questa volta, in particolare, i danni ...