Nubifragi e frane il Alto Adige | fiume in piena distrugge un ponte a Valdaora – I video

(Di domenica 30 luglio 2023) L’è stato investito dae forte vento che da sabato 29 luglio hanno colpito la regione, provocando allagamenti,e smottamenti. I violenti temporali sono proseguiti poi fino a notte inoltrata. Secondo le autorità non risultano né feriti né dispersi, ma i danni sono ingenti. A Colfosco una frana ha investito le auto di un parcheggio, all’inizio del sentiero della ferrata Tridentina. Tutti i proprietari sono stati rintracciati e stanno bene. A, piccolo comune di 3mila abitanti a nord-est di Bolzano, le piogge hanno ingrossato il torrente che ha travolto e abbattuto un, allagando poi le strade con acqua, fango e detriti. Risulta così parzialmente isolata la frazione di Sorafurcia/Geiselsberg. I vigili del fuoco hanno ricevuto decine di richieste di ...

A essere investite le auto nel parcheggio alla base del sentiero della ferrata tridentina. Danni per violenti temporali anche in val Pusteria ...Un nubifragio in Alto Adige si è abbattuto la scorsa notte e fra diversi danni registrati, la frazione di Sorafurcia è rimasta isolata.