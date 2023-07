Nubifragi e caldo record | luglio da incubo con 42 eventi estremi al giorno

(Di domenica 30 luglio 2023) (Adnkronos) – Con violenti temporali nel nord est finisce un mese didache ha fatto segnare ilstorico dima è stato accompagnato da una media di 42allungo la Penisola, tra grandinate, trombe d’aria, bombe d’acqua, ondate di calore e tempeste di vento, praticamente raddoppiate (+82%) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno secondo i dati dell’European Severe Weather Database (Eswd). E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sugli effetti del cambiamento climatico che nel solo mese diha favorito il divampare in Italia di ben 216 incendi che hanno distrutto 53mila ettari di terreni secondo elaborazioni su dati Effis. Gli ultimi temporali con frane, smottamenti, fiumi esondati e ...

Luglio, riferisce la Coldiretti, secondo i dati forniti da Copernicus dovrebbe classificarsi come il piùmai registrato in tutto il mondo segnato però da una serie di eventi meteorologici ...Fenomeni atmosferici estremi,e grandinate, sferzano il Nord Italia. Intense ondate die devastanti roghi flagellano il Sud Italia. Penso alle immagini apocalittiche della Bibbia. ...Oltre a essere fastidioso, questoincessante e appiccico a volte può essere mortale, ... Questa maggiore umidità è il motivo per cui stiamo già assistendo adi dimensioni spropositate, ...

Un nubifragio in Alto Adige si è abbattuto la scorsa notte e fra diversi danni registrati, la frazione di Sorafurcia è rimasta isolata.