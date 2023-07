Nouhaila Benzina | chi è la prima calciatrice con il velo a un Mondiale

(Di domenica 30 luglio 2023) Lavolta di unacon ilin campo a un, difensore del Marocco, è diventata sa lagiocatrice a disputare una partita della Coppa del Mondo femminile con l’hijab. La Fifa ha tolto da quasi dieci anni il divieto all’utilizzo di questo capo d’abbigliamento, una disposizione prevista in passato per la sicurezza in campo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Tra l’altro l’esordio dellacon ilarriva in un’occasione altrettanto storica, visto che la nazionale marocchina ha vinto il suo primo match a un’evento ...

