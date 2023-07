I consigli della coreografa Selena Minervini ai giovani artisti in gara stasera nella terza audition. Appuntamento a Eliopoli alle ...Verrà presentato alla ventesima edizione delle Giornate degli Autori, sezioneVeneziane, 'Le mie poesie non cambieranno il mondo', il documentario su Patrizia Cavalli, ... Con grande, ...Tra i film diVeneziane , la sezione realizzata dalle Giornate degli Autori in accordo con Isola Edipo, ... Con grande, innocenza e sense of humour. Il documentario restituisce allo ...

Notti di Talento "Divertirsi per emozionare" - Pisa LA NAZIONE

I consigli della coreografa Selena Minervini ai giovani artisti in gara stasera nella terza audition. Appuntamento a Eliopoli alle 21.30 ...Appuntamento domani a Calambrone con il contest dell’estate di cui La Nazione è media partner. In gara 14 artisti che cercheranno di strappare il pass per la finale del 20 agosto a Marina di Pisa.