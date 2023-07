Notte del commercio | buona la prima aspettando il bis di settembre Video-Foto

Leggi su anteprima24

(Di domenica 30 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Va in cassaforte con un discreto successo ladelorganizzata dal vice sindaco di Avellino, Laura Nargi, per un sabato sera tra spettacoli itineranti, artisti di strada, vari momenti musicali e soprattutto attività commerciali aperte fino a mezzaper favorire lo shopping. Chiaramente non tutti gli esercenti hanno aderito e le polemiche del caso non sono mancate, ma per una sera almeno diversi punti della città, da Corso Vittorio Emanuele a Piazza Libertà, Centro storico, Corso Europa e via De Concilis si sono prestate a passeggiate e aggregazione. Soddisfatta la Nargi che, in qualità di delegata al, promette che l’iniziativa si replicherà ae coinvolgerà un maggior numero di esercenti e luoghi della città. Per l’occasione si è ...