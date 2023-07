“Non vi dovete vergognare” Reazione a catena | lacrime in diretta per le Tre e Lode | Marco Liorni e pubblico senza parole

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 30 luglio 2023)davanti alle telecamere del programma.insuperabile alla guida del timone del programma di successo che ha visto andare incontro a una delle puntate più significative di sempre. Infatti non è mai accaduto fino ad ora di vivere un’emozione così tanto forte al punto da non saperla contenere davanti alle telecamere. Ovviamente anche il conduttore è dovuto intervenire per spiegare ala casa cosa stesse accadendo.. Tutto ha avuto inizio dalla sfida tra Le Tre ee Tre sul sofà che è andata incontro a non poche difficoltà. Motivo questo che avrebbe dunque spinto la concorrente Marianna a non trattenere le. Davanti ...