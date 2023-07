Non sono una signora | il mistero di cui nessuno parla | gira voce che

(Di domenica 30 luglio 2023) Non si è fatta mancare nulla, Alba Parietti: gaffe, imprevisti, ottimi ascolti (oltre le più rosee aspettative) e pure una mezza sollevazione popolare. L'ultima puntata di Nonuna, show sulle drag queen dalla gestazione assai tribolata, con parecchi rinvii e una collocazione nei palinsesti estivi di Rai 2, ha registrato 800mila spettatori con il 6,7% di share. Vincono Gigi e Ross, stimati speaker radiofonici “prestati” al travestitismo. Si segnala lo scivolone di Cristina D'Avena, una delle “investigatrici” del cast che annunciando su Facebook l'appuntamento finale ha pubblicato la foto dei vincitori. Dettagli. Sempre sui social, subito dopo la fine del programma è partita una massiccia campagna per convincere i vertici di viale Mazzini a confermarlo anche per la prossima stagione. Non è ancora chiaro se Alba farà il bis, anche se la ...

Escono notizie assurde, chi lavora con me mi proibisce di rispondere,passionale. Ho detto a Francesca Fagnani che mi aveva invitato a Belve : 'vengo perché mi devo salvare da me stessa'. ...Subito dopo l'omicidio di Esposito le forze dell'ordine accorse sul posto simesse al lavoro per cercare di chiarire quanto accaduto, con il killer che in un primo momentosarebbe stato ...Migliaia di manifestanti siradunati davanti all' ambasciata francese a Niamey per inneggiare ... Parigi "tollererà alcun attacco contro la Francia e i suoi interessi" e risponderà "...

Le famiglie non sono imprese: gli effetti catastrofici del salario minimo nel settore domestico (di T. Benvenuto) L'HuffPost

L'atleta sudamericana, che ha già vestito la maglia del Real Madrid, si è ammalata subito prima del Covid, quando ha subito intervento e chemioterapia. La Colombia ...Farlo non dovrebbe significare distogliere lo sguardo dalle politiche di una delle più grandi economie del continente che sono in contrasto con i moderni valori europei”. Così si conclude il commento ...