(Di domenica 30 luglio 2023) Un allarme arriva dagli USA: stanno mettendo le mani anche sulladie i sette nani. La notizia arriva dal Daily Mail Us ed è già deflagrata sui social provocando aspri dibattiti mondiali. In questi giorni stanno completandosi le ultime riprese e i dettagli del film su, atteso per il prossimo anno. Segui su affaritaliani.it

sprechiamo il tempo e la libertà in cose da niente, passatempi che civuoi dentro'. L'utlimo gesto, comprare: il mercante vende tutto, sacrifica tutto pur di avere la perla preziosa, ...Durante questo periodo, che mi sto prendendo per assimilare tutto, si sono sollevate delle errate accuse pubbliche epotevo stare zitto, per il rispetto che ho per lei e le nostre famiglie....sprechiamo il tempo e la libertà per cose da niente, passatempi che civuoti dentro, mentre la vita ci offre ogni giorno la perla preziosa dell'incontro con Dio e con gli altri!', ha ...